كيف تحدد صلاحية الطعام؟.. الخبز يمكن الحفاظ عليه حتى 3 أشهر!

كيف تحدد صلاحية المأكولات غير محددة تاريخ الصلاحية؟.. السؤال يبدو معضلا لكثيرين لكن التقرير التالي يجيب عن التساؤل.

هناك بحسب سبوتنيك، أمور هي الرائحة والطعم واللون، يلجأ إليها كثيرون لمعرفة مدى صلاحية الأغذية غير الحاملة تاريخا واضحا للاستهلاك.

وفي إطار ذلك ذكرت وكالة الأنباء الروسية قائمة بالأطعمة التي قد تفقد صلاحيتها دون أن نعلم.

ويمكن عبر ذلك التقرير استعراض تلك الأطعمة وصلاحيتها.

التوابل

تفقد التوابل النكهة والقوة بمرور الوقت، وذلك خلال فترة أقصر، ويمكن الاحتفاظ بمعظمها دون مشكلة، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

لكن لن يكون تأثيرها فعالا بشكل كبير، وللمحافظة على التوابل يفضل شراؤها بشكلها الطبيعي وليس المطحون.

لأن ذلك يعرضها بشكل أقل للهواء مما يحافظ على جودتها أكثر، فضلا عن تجنب شرائها بكميات كبيرة.

اللحوم المجمدة

تلعب طريقة التغليف والحفظ والتجميد دورا مهما في الحفاظ على اللحوم.

لكن منتجي اللحوم يقولون إن اللحوم تبقى طازجة لمدة 3 أيام فقط بعد الشراء، وعند ملاحظة ظهور روائح كريهة فيفضل التخلص منها فورا.

الخبز

يمكن تناول الخبز بعد انتهاء صلاحيته ولا مشكلة في حال تم تناوله، ولكن في حال ظهور رائحة وبقع التعفن فيفضل التخلص منه.

وأفضل طريقة للمحافظة على عمره هو إغلاق الكيس بشكل محكم ووضعه في الثلاجة.

حيث يمكن أن يصل عمره الافتراضي في الثلاجة لـ3 أشهر.

المايونيز

بحسب وزارة الزراعة الأمريكية يكون تناول المايونيز آمنا فقط لمدة شهرين من لحظة فتح الحاوية.

وهناك مشكلة أخرى مع التاريخ الموجود على المنتج، حيث من المحتمل أن يكون للمايونيز تاريخ انتهاء صلاحية بعيد.

ولكن هذا ينطبق فقط على العبوات غير المفتوحة فحسب.

الثوم

يحتاج الثوم لمكان بارد وجاف ومظلم حتى يتم حفظه بشكل جيد، ويحافظ رأس الثوم الكامل على صلاحيته لمدة 6 أشهر في حال لم يلمس أو يقشر، أما الفصوص المنفردة وغير المقشرة فتظل جيدة لمدة ثلاثة أسابيع، لكن الفصوص المقشرة لا تبقى إلا لأسبوع واحد.