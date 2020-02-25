«قريب من البحر بعيد عن الزرقة» يفوز بجائزة السنوسي

جازان ـ البلاد

أعلنت أمانة جائزة السنوسي الشعرية بمنطقة جازان أمس، عن فوز ديوان “قريب من البحر بعيد عن الزرقة” للشاعر السعودي جاسم الصحيح، بالنسخة الحالية من الجائزة للعام 2019م.

وأوضح المشرف على أمانة الجائزة رئيس نادي جازان الأدبي حسن الصلهبي، أنه سيتم تكريم الفائز والاحتفاء بالجائزة يوم الخميس الـ5 من مارس المقبل بمسرح النادي بالتزامن مع فعاليات الملتقى الشعري الرابع، مشيرًا إلى أن الجائزة شهدت في دورة العام الحالي مشاركة شعرية من 30 شاعرًا وشاعرة من مختلف البلدان العربية.

وأضاف أن الاحتفاء بالجائزة، يتضمن معرضًا تشكيليًا بمشاركة فناني وفنانات جازان عن الشاعر السنوسي وأعماله الشعرية، إلى جانب جلسة نقدية متخصصة في شعره، وتقديم إحدى قصائده في الحفل الافتتاحي، فيما يتضمن الملتقى الذي يستمر يومين أمسية شعرية للفائز بالجائزة، وأمسية شعرية لشعراء من الوطن العربي.

يذكر أن جائزة السنوسي تحمل اسم أحد رموز الشعر في المملكة وهو الشاعر محمد بن علي بن محمد السنوسي المولود في مدينة جازان عام 1343هـ، وأحد المؤسسين لنادي جازان الأدبي مع المؤرخ محمد بن أحمد العقيلي “رحمهما الله”.