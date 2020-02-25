«طالبان» تفضح قطر: تميم دعم أنشطتنا

البلاد – وكالات

فضحت حركة طالبات الإرهابية دعم أمير قطر لأنشطتها الإرهابية في المنطقة، مبينة أن الدوحة “خزانة ثمينة يعتمد عليها قادة طالبان في تنفيذ خططهم”.

وتقدمت حركة طالبان الإرهابية بالشكر لنظام تميم على مساعداته المالية والعسكرية للحركة المتطرفة، إذ قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة سهيل شاهين: “نحن ممتنون لدولة قطر على الجهود التي تقدمها لحركة طالبان”.

وتدين “طالبان” بالفضل لأموال الشعب القطري التي يغدقها تميم على الحركة؛ لتنفيذ عملياتها الإرهابية بالمنطقة، حيث أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي في وقت سابق، أن طالبان تقتل الشعب الأفغاني بأوامر تميم ونتيجة تمويله الدائم للحركة ودعم أجندتها المتطرفة حول العالم.

وفي إطار نشاطها الإرهابي، كشفت تقارير جديدة أن تميم ما زال يتبع سياسة العداء والتآمر على الجزائر عن طريق تمويل التنظيمات المسلحة والمشبوهة وتوجيه منصات إعلامية عدائية ضد السلطات والشعب الجزائري، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية من إفشال مخططات قطرية حاولت اختراق الحراك وشراء ذمم بعض المعارضين بالمال القطري المشبوه.

ولفتت التقارير، وفقاً لموقع “قطريليكس”، إلى أن نظام تميم يستخدم “منظمة الكرامة” القطرية التي تشن عملياتها الإرهابية تحت ستار خيري كأداة خفية لخططه الإجرامية، عبر تمويلها بمبلغ 3.5 مليون على مدار 10 سنوات؛ لتدعم المنظمة حركة الماك الانفصالية” التي تدعو إلى انفصال منطقة القبائل عن الجزائر، والتي تضم 3 محافظات وهي: تيزيوزو وبجاية والبويرة، ولكن لا يعترف سكانها بالحركة مؤكدين أنها تتجسس لصالح قطر، وأن تميم يهدر أموال القطريين لتنفيذ أجندته الإرهابية ضد الدول العربية.

وتستمر الأجندة القطرية الخبيثة من أجل عرقلة الديمقراطية والاستقرار بالشمال الإفريقي، عبر استغلال حركة النهضة ذراع جماعة الإخوان بتونس، ويظهر ذلك عبر زيارة مرتقبة للأمير تميم بن حمد إلى تونس، اليوم (الثلاثاء)، وفقاً لما كشفته مصادر عن إجراء لقاء مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لبحث أن تكون تونس منصة قطرية لإدارة الملف الأمني في ليبيا، بناء على قاعدة نفوذ الإخوان رجال تميم في شمال إفريقيا. وأكدت المصادر أن تميم يسعى لإحداث صلح بين قيس سعيد والغنوشي، بعد فترة من تأزم العلاقة بينهما، جاء تشكيل الحكومة التونسية أبرز أسبابها، فضلًا عن فتح الحدود التونسية الليبية أمام القوات التركية.