تعليق الدراسة بحفر الباطن والقريات غدٍ الأربعاء

البلاد : متابعات

وجه مدير إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء، في جميع مدارس المحافظة ، وذلك بناءً على توصية المختصين بهيئة الأرصاد وحماية البيئة ولما قد يترتب عليه من آثار وبناءً على ما رأت اللجنه المركزية على مستوى المحافظة، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

كما وجه مدير التعليم د. محمد الثبيتي بتعليق الدراسة يوم غد الأربعاء، بجميع مدارس المحافظة والقرى التابعة لها، وذلك نظرًا للحالة الجوية التي شهدتها المنطقةهذا اليوم من أمطار غزيرة وما نتج عنها من تجمعات للمياه تعيق الحركة وبناء على ما رأته لجنة تعليق الدراسة بالمحافظة.