البعثة الفرنسية تكشف رموز «نحت الجمل»

الرياض ـ البلاد

ينظم المتحف الوطني يوم غد محاضرة عن أبرز نتائج أعمال البعثة السعودية الفرنسية في “موقع نحت الجمل” بمنطقة الجوف، وذلك في قاعة التوحيد بمقر المتحف الوطني بالرياض.

ويعد المشروع السعودي الفرنسي في موقع نحت الجمل الأثري من المشاريع العلمية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع المركز الفرنسي الوطني للبحث العلمي، حيث من المتوقع أن يسهم في كشف الكثير عن النقوش والكتابات الصخرية التي تغطي مراحل من تاريخ الحضارات السابقة.

وتأتي أعمال المشروع البحثي السعودي الفرنسي في إطار اتفاقية التعاون العلمي المشترك التي وقعت في عام 1438/2017 على هامش ملتقى الآثار الوطني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والمعهد الفرنسي للبحث العلمي لتنفيذ اعمال المسح والتنقيب الأثري في ‏مواقع أثرية بالمملكة.

ويعد مشروع موقع نحت الجمل الأثري واحداً من 44 مشروعا لأعمال التنقيب الأثري في المملكة التي تقوم به بعثات سعودية دولية مشتركة وتشرف عليها وتدعمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أعلنت في العام 2018م عن اكتشاف رسوم منحوتة بارة لعدد من الجمال في أحد الجبال بمنطقة الجوف يعود تاريخها إلى ما قبل 2000 سنة. وحظي الاكتشاف باهتمام واسع في الأوساط والمراكز البحثية العالمية المهتمة بالاكتشافات الأثرية.