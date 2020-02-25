إصابة 4 أشخاص بكورونا في العراق

بغداد : وكالات

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم اكتشاف أربع إصابات جديدة بفيروس” كورونا” في كركوك، ليصبح عدد الإصابات المعلن عنها رسميًا خمس حالات مؤكدة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المصابين الأربعة هم أفراد عائلة عراقية قدمت من إيران مؤخرًا.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت في وقت سابق عدم وجود أية حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا باستثناء حالة الإصابة الوحيدة بمدينة النجف التي أعلن عنها رسميًا أمس.

واتخذت خلية أزمة كورونا التي يرأسها وزير الصحة جملة من التدابير الوقائية الجديدة في مواجهة الفيروس, من بينها تشكيل لجان أزمة في كل محافظة, وتعليق دوام المدارس والجامعات بمدينة النجف لمدة عشرة أيام.