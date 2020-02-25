إحباط تهريب 1116 كيلوجراماً من الحشيش

البلاد : متابعات

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدّرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت خلال شهر جمادى الآخرة من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1116) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر، و(76.516) طناً و 516 كيلوجراماً من مادة القات المخدر، وقُبض على المتورطين فيها، وعددهم (51) شخصاً، بينهم (34) متهماً من الجنسية الإثيوبية، و(10) من الجنسية اليمنية، و(4) من الجنسية الصومالية، و(3) سعوديين، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

