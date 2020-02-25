أمير الحدود الشمالية يوجه بمعالجة الإهمال والتشوهات في طريف

جدة – عبدالهادي المالكي

شدد أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، على أهمية معالجة ما شاهده من إهمال في أحد أحياء مدينة طريف، خلال زيارته لها في اليومين الماضيين، موجهاً الأمانة بإزالة التشوهات البصرية من الجدران وأسوار المدارس واستبدالها بعبارات محفزة، مطالباً أمين المنطقة بأن يكتب بعد كلمة محافظة طريف عبارة “محافظة الوعد” حتى تكون على الوعد.



وأعرب سموه عن استيائه مما شاهده من إهمال، مؤكداً أن الدولة لم تقصر في تقديم الدعم اللازم لمختلف مناطق المملكة، بيد أن التقصير من مسؤولي هذه المناطق. وقال في مقطع فيديو متداول لأمين أمانة الحدود الشمالية: “لا يوجد أي تقصير فيما تقدمة لنا الدولة، وإنما التقصير من أنفسنا”، وأضاف سموه “يجب أن يعيشوا أبناء هذه المحافظة في رغد العيش وبالصورة الصحيحة، وأن يقوم الأب بتوصيل أبنائه بكل أريحية وصفاء ونقاء، وهذا الحي لا يوجد فيه صفاء ولا نقاء وغير مؤهل”.

وأكد سموه أن بقايا تجمعات مياه الأمطار تعد تلوثاً بصرياً، وصحياً، مشيراً إلى أنه لا يوجد وضوح في رؤية بلدية المحافظة.

والتقى سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال الجولة بأحد سكان الحي وسأله عن أهم المشاكل التي يواجهونها، فقال إن سوء الطرق أهم مشاكل الحي. وأضاف “سمو الأمير إن الأحياء الداخلية لمدينة طريف لا تزال مكانك سر، ولا بد من إعادة تأهيلها كامل”.