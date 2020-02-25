أمريكا توسع دائرة العقوبات على داعمي صواريخ إيران

واشنطن : وكالات

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على 13 من الكيانات والأفراد الأجانب في الصين والعراق وروسيا وتركيا لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الإجراء تضمن عقوبات جديدة ضد 5 شركات أو أفراد في الصين وتركيا.

وأضافت أن العقوبات شملت فردا صينيا باسم لوه دينغ ون و3 كيانات صينية مثل “باودينج شيماوتونج إنتربرايسز سيرفيسز ليمتد”، و”جاوبيديان كايتو بريسس صك المحدودة”، و”وهان سانجيانج للاستيراد والتصدير المحدودة”.

كما شملت العقوبات الشركة التركية التي تسمى “إرين كربون جرافيت الصناعية للتجارة المحدودة”.