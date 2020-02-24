70 كشافاً يواجهون التصحر بوادي الدواسر

وادي الدواسر – مبارك الدوسري

انتشر أكثر من 70 كشافاً من إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، أمس (الأحد)، شمال المحافظة للعمل التطوعي في مشروع الحد من زحف الرمال مساهمة في مواجهة التصحر، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة، الذي تُنظمه جمعية الكشافة السعودية، تحت شعار “النظافة من الإيمان حماية للإنسان وتنمية للمجتمع”.

وساهم أفراد الكشافة في غرس العديد من الأشجار المعمرة التي تتحمل طبيعة مناخ المحافظة، وقاموا بصيانة تمديدات المياه وتنظيف أحواض تلك الأشجار، فيما ركزت كشافة تعليم وادي الدواسر في خطتها هذا العام على العديد من البرامج التي تتعلق بالبيئة وحماية الحياة الفطرية وحماية المحميات الطبيعية من العبث، وتنظيم رحلات استكشافية للكشف عن مناطق الرعي الجائر، وتشجيع العمل في حملات مكافحة التصحر، وأصدرت العديد من النشرات والبروشورات التي تصور خطر التصحر وأسبابه وطرق مكافحته وإعداد لوحات توعوية إرشادية للرعاة تهدف إلى الحد من الرعي الجائر.

وتلقى المشاركون على هامش الفعالية دورة عن العمل التطوعي في المجال البيئي، بينما تعتزم كشافة الإدارة ممثلة في النشاط الكشفي، تنظيم معرض لمنتجات كشافيها ضمن احتفالات الإدارة باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف 25 شوال القادم، للتذكير بهذا الخطر الذي يهدد البشرية.