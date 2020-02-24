كورونا يغيب الحالة السابعة بإيطاليا

توفيت الحالة السابعة اليوم الاثنين في إيطاليا؛ جراء الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19”، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في البلاد الـ 200 حالة.
كما عزلت السلطات الإيطالية 12 بلدة في الوقت الذي تسارع فيه لاحتواء التفشي الأكبر لفيروس “كوفيد 19” في أوروبا، والذي دفع النمسا تجميع فريق عمل خاص لدراسة مراقبة الحدود.
وكانت النمسا قد رفضت مساء أمس الأحد دخول قطار قادم من إيطاليا إلى حدودها بعد أن أبلغت هيئة السكك الحديد الإيطالية السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية أن هناك شخصين لديهما أعراض حمى على متن القطار القادم للبلاد.
ووضعت السلطات ما يقرب من عشر بلدات في منطقة لومبارديا، قرب ميلانو العاصمة المالية للبلاد، بإجمالي عدد سكان يبلغ تقريبا 50 ألف نسمة، رهن إجراءات حجر صحي فعلي كما اتخذت السلطات إجراءات مماثلة في بلدة بمنطقة فينيتو المجاورة.