جامعة الطائف تدعو المقبولين على وظائفها لإجراء الاختبارات التحريرية

الطائف : البلاد

أعلنت جامعة الطائف ، اليوم الاثنين، موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمقبولين مبدئياً من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية “أطباء أسنان”، التي بدأ التقدم لها اعتباراً من تاريخ 11 ربيع الآخر، وذلك يوم السبت المقبل، الموافق للخامس من شهر رجب.

وأوضحت جامعة الطائف، في بيان لها، أن الاختبار سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً؛ وسيجرى اختبار الرجال في مبنى رقم (24) بمقر الجامعة في الحوية (شطر الطلاب) والدخول من البوابة رقم (4)؛ أما بالنسبة للنساء فسيعقد الاختبار في مبنى رقم (4) بشطر الطالبات، وسيكون الدخول من البوابة رقم (2).

ودعت الجامعة جميع المتقدمين والمتقدمات الذين وردت أرقامهم ضمن المقبولين مبدئياً في موقعها الإلكتروني إلى الحضور إلى الجامعة في الزمان والمكان المحددين للاختبار، وكذلك حسب أرقام المباني والقاعات الموضحة.

ودعت الجامعة المقبولين لاصطحاب أساس استمارة التوظيف التي تمت تعبئتها وطباعتها من موقع الجامعة بعد التوقيع عليها في الحقل المخصص من صاحب الطلب، وأصل الهوية الوطنية.