تعاون بين أمانة الشرقية ومعهد الإدارة لتطوير الأنظمة

الدمام – حمود الزهراني

بحث أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أمس (الأحد) في مكتبه، مع مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، ومدير عام فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد بن محمد باجنيد، أوجه التعاون المشترك وخاصة فيما يتعلق بتطوير الأنظمة الإدارية، وكذلك الموارد البشرية والتدريب المستمر، بالإضافة الى الاستشارات التي يقدمها المعهد، وخاصة في مجالات العمل البلدي.

من جهة ثانية، خصصت أمانة المنطقة الشرقية، 40 دورة تدريبية لموظفي الأمانة والبلديات التابعة لها، لرفع مستوى كفاءة منسوبيها، وتحقيق المزيد من الإنتاجية والجودة في العمل.

وحسب مدير عام الموارد البشرية بأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ جمال بن عبدالله السليمان، تسعى الأمانة لرفع معدل المهارات لدى موظفيها من أجل رفع مستوى الإنتاجية في العمل وتجديد وتحديث المعلومات لديهم وتعزيز القدرات الوظيفية والمهارية، من خلال ما تقدمه إدارة الموارد البشرية من دورات تدريبية وورش عمل بشكل مستمر سعياً لمواكبة التطور خاصة فيما يتعلق في هذا المجال.

وقال إن الأمانة ستعقد العديد من الدورات التدريبية المختلفة والمتنوعة للموظفين، ما يساهم في رفع كفاءة الموظف وتقليل مستوى الأخطاء، وتدريب ما يقارب 1200 موظف خلال ستة أشهر من هذا العام، مبيناً أن هذه الدورات ستبدأ اليوم، ومخصصة لموظفي الأمانة والبلديات التابعة لها، مشيرا الى أنه تم تدريب أكثر 698 متدربا ومتدربة في الفترة السابقة لمنسوبي الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة.