تأهيل 400 شاب في قطاع الخطوط الحديدية

الرياض – عبد المنعم عبد الله

أهلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”، 400 شاب لتوظيفهم مباشرة عند القبول في الشركات المعلن لها، ويتم منح الدارس أثناء التدريب في المعهد كامل مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات الاجتماعية ومكافأة لا تقل عن 2000 ريال خلال فترة التدريب وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة خلال فترة التدريب.

ويتدرب الشباب في تخصصات عدة، منها: قيادة قطارات الركاب والمعادن والقطارات السريعة، صيانة القاطرات والعربات، الاتصالات والإشارات والتحكم، خدمة المحطات والركاب، أمن وسلامة السكك الحديدية، إذ تسعى المؤسسة لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة والطموحة لتولي إدارة وتشغيل وصيانة مرافق الخطوط الحديدية باستخدام أعلى معايير الجودة في التدريب من قبل كوادر تدريبية وخبرات عالمية في هذه الصناعة.

ويتيح المعهد التسجيل لدراسة الدبلوم في مجالات صناعة الخطوط الحديدية والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” والعديد من الشركات المشغلة للقطارات في المملكة، ويعتمد المعهد الذي تبلغ مدة الدراسة فيه سنتان ونصف اللغة الإنجليزية في كافة برامجه.