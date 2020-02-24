الكورن فليكس والهوت دوج.. أطعمة قد تقودك إلى الوفاة لهذا السبب!

هل فكرت ان بعض طعامك يقودك إلى الوفاة تدريجيا، أو إلى أضرار خطيرة لا تحمد عاقبتها، تنتهي بالإصابة بأمراض خطيرة.

ومن بين أبرز الأطعمة التي يجب أن نحذر منها تلك التي تحتوي على زيوت معالجة صناعياً.

وذلك لخطورتها على الصحة، وفقا لما نقله سكاي نيوز عن وكالة الأنباء الألمانية.

ونصحت الجمعية الألمانية للتغذية بالابتعاد عن تناول البيتزا الجاهزة والبرجر والبطاطس المحمرة، إذ تعتبر أكثر الأطعمة التي تحتوي على زيوت معالجة صناعيا، وبالتالي لها خطورة عالية على الصحة.

كارثة الزيوت المعالجة صناعيا

وأكدت الجمعية الألمانية للتغذية أن الزيوت المعالجة صناعياً يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

ما يرفع خطر حدوث استجابات التهابية بالجسم وقد يتسبب في الوفاة .

وحذرت الجمعية الألمانية أيضا من الأغذية التي تتكون من “النتريت”، مثل الهوت دوج والسلامي.

ونصحت بالابتعاد عنها، نظراً لأنه عند التسخين قد تنشأ مادة “نتروزامين” المسرطنة.

وشددت على وجوب الابتعاد عن الأصباغ الموجودة مثلاً في الكورن فليكس، والتي قد تؤدي إلى مشكلات التركيز وصعوبات التعلم وقصور الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال.