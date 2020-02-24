العراق تعلن أول إصابة بفيروس “كورونا”

بغداد : وكالات

أعلنت الجهات الصحية العراقية اليوم عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” في مدينة النجف تعود لشخص إيراني الجنسية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن دائرة صحة محافظة النجف بأن الشخص المصاب بالفايروس”كورونا” دخل العراق قبل قرار خلية الأزمة بمنع دخول الإيرانيين إلى العراق, موضحة أن نتائج الفحوص المختبرية التي أجريت اليوم أظهرت إصابة إيراني بهذا المرض.

وأوضحت الوكالة أن الإصابة اكتشفت أثناء قيام الفرق الصحية بإجراء مسوحات طبية على الزائرين والطلبة في محلات سكناهم, مشيرة إلى أن المصاب تمت إحالته الى المستشفى، وبعد ثبوت حملة للمكروب مختبريا تم وضعه في ردهات العزل .