“التحالف” يدمر مواقع تخزين وتركيب “باليستية” الحوثي

عدن – البلاد

وجه تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربة جديدة لمليشيات الحوثي الإرهابية أمس (الأحد)، عندما دمر مواقع لتخزين وتركيب إطلاق الصواريخ البالستية ومرافق لوجستية لتخزين الطائرات بدون طيار بالعاصمة صنعاء تتبع للمليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن القيادة المشتركة للتحالف نفذت أمس عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعه لقدرات تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية والطائرات بدون طيار في صنعاء، وذلك بعد إطلاق المليشيات صواريخًا بالستية باتجاه المملكة تستهدف المدن والمدنيين. ولفت العقيد المالكي إلى أن عملية الاستهداف جاءت بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء مكاناً لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وشملت الأهداف المدمرة مواقع التخزين والتركيب والإطلاق بـ”فج عطان ومعسكر العمد وجبل النهدين”.

وأكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية، وأن القيادة المشتركة للتحالف بقدراتها القتالية ستتعامل مع التهديد أينما كان، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية التي تقف خلف هذه الهجمات الهمجية.

وشدد العقيد المالكي على التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني بكافة العمليات العسكرية، واستمرار تنفيذ الإجراءات والتدابير الحازمة والصارمة ضد عبث المليشيات الحوثية الإرهابية باستهداف المدن والمدنيين. في السياق ذاته، أحبطت قوات التحالف أمس عملا عدائيا وإرهابيا أوشكت مليشيات الحوثي على تنفيذه بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، أطلق من الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق من قبل قوات التحالف البحرية والذي يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.وأضاف العقيد المالكي أنه تم أيضا اكتشاف وتدمير عدد 3 ألغام بحرية خلال الـ24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن 150 لغمًا بحريًا قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها.

وبيّن أن المليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الانساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

ومواصلة لأعمالها العدائية، شنت مليشيات الحوثي حملة اعتقالات جديدة طالت مدنيين وموظفين حكوميين في مناطق سيطرتها بالتزامن مع المفاوضات الجارية لتبادل الأسرى، وفقاً لوزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، الذي بين حسب وكالة الأنباء اليمنية، أن الاعتقالات شملت موظفين في الدولة وضباط وقيادات وكوادر في المؤتمر الشعبي العام، بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدي الحكومة الشرعية والمليشيات لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى في اتفاق السويد. وطالب الإرياني المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن بتحديد موقف واضح، والضغط على المليشيات الحوثية لوقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين، كخطوة لإثبات مصداقية وجدية المليشيات في تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة.