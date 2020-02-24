البحرين تعتذر عن استضافة لقاء النصر وسيباهان

لقاء النصر وسيباهان لن يُقام في البحرين..

أخطر الاتحاد البحريني لكرة القدم، نظيره السعودي باعتذاره رسميًا عن استضافة مباراة النصر ضد سيباهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.

وتقام المباريات السعودية الإيرانية على أراضٍ محايدة في البطولات الآسيوية، ووقع الاختيار هذا العام على البحرين.

وكان من المفترض أن يلقتي النصر مع سيباهان لحساب المرحلة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في البحرين طليعة أبريل المقبل.

بيد أن تفشي فيروس كورونا في المنطقة، أجبر السلطات البحرينية على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تضم المجموعة من المنافسات، إلى جانب النصر وسيباهان، كل من السد القطري والعين الإمارتي.

جاء في البيان الذي نشره الحساب الرسمي للنصر عبر تويتر..

“تلقت إدارة النصر قبل قليل خطابًا من الاتحا السعودي لكرة القدم يفيد باعتذار الاتحاد البحريني لكرة القدم عن استضافة مباراة الفريق الأول أمام نادي سيباهان الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2020 والتي كان من المقرر إقامتها الإثنين 6-4-2020 وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في إيران.

📄 الاتحاد البحريني لكرة القدم يقدم اعتذاره عن استضافة مباراة #النصر_سباهان الإيراني بسبب انتشار فيروس #كورونا في إيران

والنادي يوجه خطاباً بتأجيل مباراة الفريق القادمة امام الفريق الإيراني في أوزباكستان حرصاً على سلامة بعثة الفريق . pic.twitter.com/hgeHBGTZKy — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 24, 2020

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الكويتي أنه لن يستضيف أي مباريات في دوري أبطال آسيا للفرق الإيرانية لتخوفه من انتشار فيروس كورونا.