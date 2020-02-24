الرياضة

لقاء النصر وسيباهان لن يُقام في البحرين..

البحرين تعتذر عن استضافة لقاء النصر وسيباهان

محمد ابو الوفاaccess_time1 / رجب / 1441 هـ      24 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
النصر

أخطر الاتحاد البحريني لكرة القدم، نظيره السعودي باعتذاره رسميًا عن استضافة مباراة النصر ضد سيباهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.

وتقام المباريات السعودية الإيرانية على أراضٍ محايدة في البطولات الآسيوية، ووقع الاختيار هذا العام على البحرين.

وكان من المفترض أن يلقتي النصر مع سيباهان لحساب المرحلة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في البحرين طليعة أبريل المقبل.

بيد أن تفشي فيروس كورونا في المنطقة، أجبر السلطات البحرينية على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تضم المجموعة من المنافسات، إلى جانب النصر وسيباهان، كل من السد القطري والعين الإمارتي.

جاء في البيان الذي نشره الحساب الرسمي للنصر عبر تويتر..

“تلقت إدارة النصر قبل قليل خطابًا من الاتحا السعودي لكرة القدم يفيد باعتذار الاتحاد البحريني لكرة القدم عن استضافة مباراة الفريق الأول أمام نادي سيباهان الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2020 والتي كان من المقرر إقامتها الإثنين 6-4-2020 وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في إيران.

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الكويتي أنه لن يستضيف أي مباريات في دوري أبطال آسيا للفرق الإيرانية لتخوفه من انتشار فيروس كورونا.

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *