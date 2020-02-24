أمير القصيم يناقش نتائج دراسة “رضا المستفيدين”

بريدة – البلاد

اطلع أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود عبدالعزيز، أمس (الأحد) في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، على نتائج الدراسة التي وجه بإجرائها لقياس رضا المستفيدين من المنشآت الطبية الخاصة، وذلك عبر التجمع الصحي بالمنطقة.

وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور سلطان الشايع، والمشرف على الشؤون التنموية بإمارة المنطقة فهد الدبيخي، وعدد من فريق الباحثين، دراسة النتائج والمؤشرات التي توصل إليها فريق الباحثين، من خلال قياس رضا المستفيدين من المنشآت الخاصة، والمحاور التي تركزت عليها الدراسة للخلوص إلى النتائج التي يتم الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات المستقبلية لتطوير الخدمات الصحية بالمنطقة.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم، جهود التجمع الصحي بالمنطقة، في إجراء مثل هذه الدراسات لأهميتها في قياس رضا المستفيدين من الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، مشيدًا بدور فريق الباحثين بالدراسة على العمل عليها بمنهجية علمية واضحة، مؤكدًا بأن هذه الدراسة يجب أن يتبعها ورش العمل وعرضها على المعنيين للاستفادة من النتائج التي توصلت إليها.

يذكر أن الدراسة التي نفذها فريق الباحثين بأكاديمية طب الأسرة بالتجمع الصحي، اعتمدت على منهجية علمية في إجراء الدراسة عبر ستة محاور رئيسية تضمنت: مرونة ساعات العمل وأوقات الانتظار وجودة الخدمة المقدمة وموظفي المنشأة الصحية والإمكانيات الطبية التقنية بالإضافة إلى جودة التفاعل بين الطبيب والمستفيد، وخرجت بنتائج مهمة سيكون لها دور كبير في تحسين الخدمات الصحية.