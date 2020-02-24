أمير الشرقية: دور المحافظين كبير في تمكين الأفراد لبناء الوطن

الدمام – حمود الزهراني

أكد أميـر المنطقة الشرقية صاحب السموّ الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أهمية دور محافظي المحافظات في تفعيل الطاقات، وتشجيع المبادرات التنموية، والعمل على تمكين قدرات الأفراد ليكونوا مساهمين فاعلين في بناء وطنهم، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030. جاء ذلك خلال لقائه أمس (الأحد) في مكتبه بديوان الإمارة، محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي، بمناسبة تكليفه، منوهاً بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تلمس احتياجات المواطنين، والعمل على تنمية مختلف المناطق والمحافظات، وفق خطط تنموية شاملة.

ولفت سموه إلى أهمية العمل التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وتفعيل دور اللجان المختلفة المنضوية تحت المحافظات، والوقوف الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية المقررة في المحافظة، متمنياً سموه للخالدي التوفيق والإعانة. من جانبه أعرب محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، مؤكداً أنه وزملاءه سيعملون من أجل انفاذ توجيهات سموه الكريمة، وتحقيق تطلع القيادة الرشيدة – أيدها الله -.