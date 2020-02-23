وفد رياضي فرنسي يزور معهد إعداد القادة

البلاد : متابعات

زار وفد رياضي فرنسي اليوم مقر معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة برئاسة سفيرة الرياضة بوزارة الخارجية الفرنسية لورانس فيشر وعدد من ممثلي الاتحادات والمعاهد والشركات الرياضية وذلك بحضور نائب مدير عام المعهد هاشم داغستاني ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة العامة للرياضة محمد الحميضي.

وجرى خلال الزيارة مناقشة أوجه التعاون في مجال التدريب والتطوير واستعراض البرامج والاستراتيجيات من قبل الاتحادات الفرنسية ممثلة بكرة القدم واليد والمعهد الفرنسي الوطني للأداء الرياضي INSEP.

وثمن هاشم داغستاني زيارة الوفد الفرنسي التي تأتي في إطار التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات العالمية من خلال مشاركة التجارب الناجحة وإبرام الاتفاقيات في مجالات التطوير والتدريب وصناعة الأبطال.