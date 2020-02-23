“واتسآب” يعتزم إضافة خاصية الوضع الليلي إلى هواتف آيفون

نرمين عباس

يعكف تطبيق المحادثة “واتس آب” إجراء اختبارات إضافية ليتمكن من إضافة خاصية “الوضع الليلي” أو “الدارك مود”

لنسختة الخاصة بهواتف “آيفون” الذكية والتي تعمل بنظام التشغيل “آي.أو.إس”.

وبحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا

فإنه تم رصد اختبار ثاني لنسخة محدثة من تطبيق واتس آب، والمملوك لعملاق شبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك

للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندوريد، لجانب العديد من الخصائص المميزة والجديدة والتي سيتم إضافتها لأجهزة آيفون.

ومن بين الخصائص الجديدة هى السماح لمستخدم آيفون إختيار وضع الشاشة يدوياً أو ترك الهاتف يختار الوضع آلياً وفقاً لظروف الإضاءة.

ولاحظت شركة غوغل التي تطور نظام تشغيل أندرويد عام 2018

أن التطبيقات التي تحتوي على هذه الخاصية تستطيع تقليل استهلاك الطاقة في الأجهزة المزودة بشاشات “أو.إل.إي.دي”.

وكان تطبيق واتس آب، قد بدأ اختبار هذه الخاصية لإصدار أندرويد أكتوبر الماضي، ويهدف لتلبية طلب المستخدمين الذين حاولوا إضافة تلك الخاصية للتطبيق عبر الاستعانة بتطبيق ثالث