حلويات لا تسبب زيادة في الوزن

البلاد – نيفين عباس

الحلويات من أهم الأطعمة التى تسبب زيادة فى الوزن

لأن السكر يتسبب فى توسيع المعدة أيضاً يجعلنا نشعر بالجوع سريعاً مما يجعلنا أمام أطباق من السعرات الحرارية

إكتساب الوزن أمر سهل للغاية وفقدانه الأصعب لذلك يجب قبل تناول كميات كبيرة من الحلوى

أخذ أمر السمنة بجدية وبعين الإعتبار فبدلاً من تناول كمية كبيرة يفضل تناول قطعة لا تتعدى 50 جرام من الحلوى

خاصة الحلويات الشرقية الغنية بالسعرات الحرارية المرتفعة للغاية كالبقلاوة والكنافة بالجبن وبلح الشام

لأنها مواد يدخل فى تحضيرها كميات كبيرة جداً من السمن والسكر

وهى مواد لا تفيد الجسم بأى شيئ بل تخزن السكر والسمن بكميات كبيرة داخل الجسم وتبطئ من عملية الحرق للدهون بشكل كبير

وللحصول على حلوى بدون حرمان

الأفضل إستبدال السكر بسكر الفواكه وتقليل الكمية منه قدر الإمكان والإعتماد على السكر المخزن بالجسم وحرقه

كذلك إستبدال السمن بالحلويات والزبدة وإستخدام الزبدة الخالية من الدسم والإعتماد بشكل أكبر على البيض والروب فى تصنيع العجائن بدلاً من الزبدة والسمن

كذلك إستبدال الزيت وإستخدام زيت الزيتون وتذكر دائماً أننا لطالما نتناول الحلوى فلا يوجد ما يمنع أن نحرم أنفسنا قليلاً حتى نصبح بصحة أفضل

فالرشاقة ليست حلم مستحيل فقط بقليل من الإصرار والعزيمة سنمضى قدماً فى الأمر

خاصة محبى الشوكولاتة بانواعها لأن الشوكولاتة عامل أساسى يتحكم فى مزاج الإنسان

تناول الشوكولاتة هام وضرورى لتحسين المزاج لكن يجب مراعاة إختيار النوع والكمية

فليست كل أنواع الشوكولاتة مفيدة فالشوكولاتة الضارة هى التى يدخل فى تصنيعها الحليب والسكر والزيوت مما يجعلها مليئة بدهون مشبعة

لذلك إستبدالها بالشوكولاتة الغامقة أو الدارك شوكليت التى تحتوى على كاكاو بنسبة 80% هو الحل الأفضل لتناول الشوكولاتة وعدم الحرمان من أفضل حلوى عرفها البشر

كذلك الإبتعاد عن الشوكولاتة البيضاء لنها من أكثر أنواع الشوكولاتات التى تحتوى على سكريات وزيوت وكذلك الشوكولاتات القابلة للدهن