حلول سحرية لإستخدام بواقي الخبز

البلاد – نيفين عباس

إذا كنتِ ممن لا يحب إلقاء بقايا الطعام خاصة الخبز وتفضلى الإستفادة منه قدر الإمكان

نقدم لكِ الحل السحرى للإستفادة من بواقى الخبز فى عمل أشهى الوصفات

قومى بتقطيع الخبز المتبقى مكعبات أو مربعات، قومى بتحميره فى الزيت أو الفرن

ضعيه على الفتوش أو السلطة أو أطباق الفتة المختلفة كالفتة المصرية والفتة بالحمص أو فتة الباذنجان أو فتة الشاورما بالدجاج أو حراق أصبعه

إذا نفذ فتات الخبز أو البقسماط لديكِ فلا داعى للقلق، قومى بتحميص الخبز فى الفرن حتى يصبح ذهبى اللون

إطحنيه فى الكبة خشن أو ناعم بحسب الرغبة، ثم إستخدميه لتغطية الدجاج البانيه

يمكن تحميص الخبز وفرمه مع قليل من السكر أو الحليب المكثف

ووضعه كطبقة بديلة عن البسكويت أو الكيك فى عمل الحلوى كالبودينغ أو التشيز كيك

يمكن تقطيع الخبز مكعبات وتحميره بالقليل من الزيت

ثم إخراجه ووضع القليل من الملح والفلفل عليه وتقديمه مع شوربة البصل أو العدس أو الجبنة المذوبة