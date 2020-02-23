حذف 600 تطبيق من “بلاي ستور” بسبب الإعلانات

نرمين عباس

قرر عملاق خدمات الإنترنت الأميركي غوغل، حظر الإعلانات المخالفة للقواعد حتى إذا كانت موجودة على تطبيق لا يتم استخدامه

هذا في الوقت الذي حظرت به الشركة التي تدير أكبر محركات البحث بالعالم على الإنترنت مجموعة كبيرة من مطوري مثل هذه التطبيقات والإعلانات.

وذكرت غوغل في بيان لها نشر عبر الإنترنت أنها حذفت ما يقرب من 600 تطبيق من متجرها الإلكتروني “بلاي ستور” بسبب هذه القاعدة

واضافت بأن مطوري هذه التطبيقات خالفوا سياسة الشركة بشأن الإعلانات المزعجة وسياسة المحظورات.

كما تم حظر المطورين على منصتي آد موب وآد مانيجر التابعتين لشركة غوغل.

ووفقاً لتعريف الشركة الأميركية التي تقوم بتطوير نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد للإعلانات المزعجة

فإنها تلك التي تظهر للمستخدم بطرق غير متوقعة بما في ذلك التي تتداخل أو تؤثر على قابلية وظائف الجهاز للاستخدام.

ومن بين هذه الحالات عندما يكون المستخدم يجري اتصالاً هاتفياً بشخص آخر فتظهر بشكل غير متوقع نافذة إعلان مرتبط بأحد التطبيقات

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص بموضوعات التكنولوجيا، عن شركة غوغل

القول بأنها اكتشفت أن هذا النوع من التطبيقات يتم تطويره بأساليب تعتمد على تكنولوجيا التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي