توثيق جرائم الميليشيا الحوثية.. من لندن للحديدة

عدن – البلاد

بينما ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية نحو 200 طن من المواد المتفجرة في البحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة، كانت في طريقها لميليشيا الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، كشف فيلمان وثائقيان عرضًا في مهرجان شمال أوروبا للأفلام المنعقد في العاصمة البريطانية لندن، جرائم الميليشيا ضد أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

وأكد سفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان خلال حضوره المهرجان أن وجود هذا النوع من الأفلام الوثائقية يساعد في توضيح الصورة الحقيقية للحرب التي تشنها الميليشيا الحوثية ضد أبناء الشعب اليمني منذ سبتمبر 2014 وحتى الآن.

وشدد على ضرورة تكثيف مثل هذه الأفلام التي تظهر الحقيقة والحياد، مطالبًا كافة المهتمين بالملف اليمني الالتزام بالحياد وعرض حقيقة الأحداث كما هي على أرض الواقع.

واستعرضت المخرجة الأردنية اليمنية نسرين الصبيحي خلال مشاركتها في المهرجان مع مخرجي أفلام وثائقية من 50 دولة، الوضع الانساني في اليمن إثر الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد أبناء الشعب اليمني من خلال فيلمي “عاصم” و”ماذا بقي مني”، والتي نقلت من خلالهما صورة من داخل المناطق التي يصعب الوصول إليها في ظل سيطرة الميليشيا الحوثية.

وأشارت الصبيحي إلى ما يتعرض له المدنيون في اليمن من عملية توظيف واستغلال سياسي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وزرعها ثقافة القتل ورفض الآخر عبر ترديد شعار الموت الملصق في كل مكان، لافتة الى ضحايا الالغام من مبتوري الاطراف بفعل الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية.

وتطرقت المخرجة الصبيحي الى ما تقوم به الميليشيا الحوثية من تجنيدها للاطفال والاخفاء القسري، الذي طال الكثير من السياسيين والأكاديميين والصحافيين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين.

وفي سياق الجرائم الحوثية، ضبط خفر السواحل بالحديدة 200 طن من المتفجرات كانت في طريقها لميليشيا الحوثي الانقلابية، وفق مقطع مصور لقائد قوات خفر السواحل اليمنية بقطاع البحر الأحمر عبدالجبار الزحزوح، نشره المركز الإعلامي لـ”ألوية العمالقة” التابعة للجيش الوطني اليمني.

ومطلع ديسمبر الماضي قال مسؤولون أمريكيون إن البحرية ضبطت “شحنة كبيرة” من أجزاء صواريخ شمالي بحر العرب يعتقد أنها إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين، وكانت تقارير سابقة قد وثقت الانتهاكات الإيرانية وامدادها للميليشيا الإرهابية بالسلاح والدعم اللوجستي لمواصلة عدوانها على الشعب اليمني ودول الجوار.