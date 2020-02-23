تهامة الباحة تستقبل الهاربين من البرد

الباحة ـ البلاد

تُعد محافظات القطاع التهامي التابعة لمنطقة الباحة محط أنظار ومقصد أهالي سراة المنطقة وزوارها، لما تتميز به من أجواءٍ دافئة خلال فصل الشتاء، إلى جانب تمتعها بمواقع سياحية ومتنزهات وحدائق مناسبة لقضاء يوم أو أكثر بعيداً عن برودة الأجواء التاي تشهدها سراة المنطقة خلال هذه الأيام. وقامت محافظات القطاع التهامي مثل المخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، بتهيئة مختلف المواقع السياحية والمتنزهات التي يقصدها الزوار، وجهزتها بكل ما تحتاجه من الخدمات التي تحقق راحة الزوار والمتنزهين.

وتقوم جميع البلديات في محافظات القطاع التهامي بتجهيز مواقع الفعاليات وتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية وتحسين وتجميل المداخل والمحاور الرئيسية وتركيب اللوحات الترحيبية والإضاءات الجمالية ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية المختلفة في ظل كثافة المرتادين وتوافد أعداد كبيرة من زوار القطاع التهامي للاستمتاع بأجواء الشتاء المعتدلة في هذا الوقت من العام. وللقطاع التهامي بمنطقة الباحة ميزة فريدة تكمن في التنوع المناخي والبيئي لمحافظاتها الأربع , ما يجعل منه محط أنظار الزوار، إذ يجمع موقعه الذي يمتد ما بين سواحل البحر الأحمر غرباً وحتى قمم جبال السروات شرقاً العديد من الأودية الجارية والسهول الخضراء التي يقف عليها جبل (شدا) بشموخه وروعة مطلاته المليئة بالمناظر الخلابة التي تأسر النفوس. وتمثل الأودية التي تشهد بعضها جريان المياه عاملاً مهماً من الهوية السياحية للقطاع التهامي ومن أبرزها وادي عليب الذي يبعد عن محافظة الحجرة نحو 10 كيلو مترات ووادي الخيطان الواقع في أسفل عقبة الأبناء جنوب محافظة بلجرشي وغيرها من الأودية الأخرى المنتشرة في القطاع .

ويحتضن قطاع تهامة إرثاً حضارياً وثقافياً مهماً، حيث يشتمل على العديد من المواقع الأثرية مثل (قرية ذي عين التراثية) التي بُنيت على قمة جبل من المرمر الأبيض , يحاط به مجموعة من المزارع التي تُسقى من عين القرية العذبة , وكذا قريتا الخلف والخليف اللتان تبعدان قرابة 5 كيلو مترات عن شمال محافظة قلوة ون تضمان العديد من النقوش الإسلامية، إلى جانب الحدائق والمتنزهات التي يقصدها الزوار ومنها منتزه الشوق وحنف والحنكة. ويشهد شتاء القطاع التهامي عامةً حضور منتجات أراضيها الزراعية وصناعاتها التقليدية الخفيفة التي تكتظ بها الأسواق إلى جانب انتشار المراكز والوحدات السكنية الجديدة والفنادق والاستراحات بشكل ملحوظ , مما يُبرز السياحة كرافد اقتصادي مهم إلى جانب تميز قطاع تهامة بالمطاعم الشعبية المنتشرة التي تشتهر بالأكلات الشعبية كالعصيدة والمرق والحنيذ والمندي والمظبي والشواء بمختلف أنواعه.

وتعمل الجهات المعنية في محافظات تهامة بتهيئة أماكن التنزه وتوفير الاحتياجات الضرورية للزوار والمتنزهين وفي السياق ذاته كثّفت بلديات المحافظات بتهامة جولاتها الرقابية على المحلات التجارية والمطاعم لمتابعة نظافتها ومدى تقيدها بالأنظمة الصحية كما جهزت مختلف المتنزهات والحدائق بالجلسات العائلية وألعاب الأطفال حرصاً على تهيئة الأجواء المناسبة لزوار القطاع.