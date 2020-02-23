برعاية البلاد 250 أسرة في مهرجان منطقة التحدي

جدة – فوزية الشهري

تصوير- خالد المرضاح

دشنت الأميرة دعاء بنت محمد الرئيس الأعلى لهيئة المرأة العربية فعالية “منطقة التحدي” وذلك بالشراكة مع مركز حي المحمدية بجدة التابع لجمعية مراكز الأحياء والذي نظمته مؤسسة المنطقة الفريدة لتنظيم الفعاليات بحضور نحو ٢٥٠ أسرة، وطفل من أطفال مراكز الأحياء



واستمعت الأميرة دعاء بنت محمد من رئيسة القسم النسائي بمركز الحي النموذجي سلوى عبدالرحمن داعوس، والمدير العام رشا الطبش، وميسم عويضة مسؤولة العلاقات العامة، ودكتورة وزيرة باوزير صاحبة المؤسسة المنظمة للفعالية إلى شرح مفصل عن الفعالية لافتات إلى أنها عبارة عن ألعاب حركية صممت خصيصاً للأسر والأطفال في جو من المغامرة والتنافس والتحديات الجماعية.

وسوف تستمر الفعالية لمدة ٣ أيام، وتتضمن العديد من أركان التوعية والمنتجات الخاصة بالمرأة والطفل بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والتي تعمل على بث التنافس بين الأطفال وخاصة العاب التحدي والمغامرة. بعد ذلك شهدت الأميرة دعاء بنت محمد الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة حيث رحب أعضاء مجلس إدارة مركز حي المحمدية حبيب بكري وعدنان مندورة بالاميرة دعاء بنت محمد وقالوا في كلمات ألقيت بهذه المناسبة وعبروا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتدشين فعاليات منطقة التحدي، ثم قام أعضاء مؤسسة تدبير بتقديم درع تقدير لأعمالها المجتمعية المتميزة معربين عن تطلعاتهم لعمل شراكات مجتمعية معها والاستفادة من تجربتها في هذا المجال.



من جهتها نوهت الأميرة دعاء بنت محمد بنموذجية مركز حي المحمدية لافتة إلى فخرها وسعادتها بأن يكون المركز بهذا التجهيز والإمكانيات والإدارة الناجحة التي بحق يفتخر بها كل أبناء وبنات الوطن وهو دليل على أن هناك طاقات تعمل وتنجز وتسمو بالعمل من أجل تحقيق الاستدامة.