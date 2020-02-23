القط “المستذئب” مظهره المرعب يجذب انتباه العالم

أشتهر القط المستذئب “لوبو” بمظهره الغريب، إذ قامت تالانا بوتجيتر 35 عاما، بعد أن نال قطها وابل من التعليقات السيئة بسبب مظهره الغريب، أن ترد على هؤلاء بصور جديدة تظهر فيها شخصية القط الفريدة.
ويبلغ القط “لوبو” من العمر 6 سنواتن وينتمي إلى سلالة نادرة جدا تسمى “ليكوى” وهى فصيلة من القطط مكشوفة الجلد بسبب قة الشعر عليها مما يعطيها مظهرا غريبا يجعلها تبدو كـ “المستذئبين” في أفلام الرعب.
ووفقا لما ورد في صحيفة “ديلي ميل” قالت تالانا “شهدنا ردود فعل مختلفة من الناس عندما ينظرون لـ “لوبو” لأول مرة، فبعضهم يعتقد أنه مريض أو يعاني من الجرب، ولكن نحن نعرف أنه نادر ونحبه كما هو”.
كما اتفقت تالانا مع زوجها مارتن بوتجيتر وهو مصور محترف على أن يصوروا لقطات للقط “لوبو” تبرز مظهره الخارجي الغريب والفريد، وأنشأوا حسابا خاصا به ليحصد إعجابا كبيرا ومتابعات تعدت 51 ألفا على موقع “انستجرام”.
وسارع كثيرون لتداول الصور عبر مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي ليصبح بعدها القط “لوبو المستذئب” ذا شعبية كبيرة.
وتعتبر “ليكوي” سلالة جديدة ونادرة جدا تم الاعتراف بها رسميا عام 2012، ومن المعروف عن القطط التابعين لهذه السلالة التي يوجد منها 5 فقط في العالم، أن لهم مظهرا يشبه الذئب بسبب وجود شعر قصير على مناطق متفرقة من الجسم فيما يكون الجلد المتبقي مكشوفا تماما.