اكتشف الأخبار المزيفة على السوشيال ميديا بنفسك..

فيما يلي سنتعرف على 3 أدوات تساعدك على التحقق من الأخبار المزيفة عبر الإنترنت:

• هل يُكشف عن من هو المسؤول عن الموقع؟

تعتمد إضافة وتطبيق NewsGuard على فريق من الصحفيين الذين يقومون بتحليل أكثر من 2000 موقع أخبار. ثم يُصنف كل موقع على أساس تسعة معايير مختلفة هي:

بعد استيفاء المعايير أعلاه يُعطى الموقع معيار تقييم معين، أو عدد من النقاط، لتحديد التصنيف الكلي للموقع. ويحصل الموقع على تصنيف بلون أخضر إذا كان يفي بالمعايير الأساسية للدقة والمساءلة. بينما يظهر الموقع بتصنيف أحمر إذا فشل في تلبية المعايير السابقة.

تقدم NewsGuard عضوية تجريبية مجانية لمدة أسبوعين، ومن ثم يتعين دفع 2.95 دولار شهريًا لمواصلة استخدام الخدمة.

يمكنك تثبيت الإضافة لمتصفحات: جوجل كروم، مايكروسوفت إيدج، فايرفوكس، وسفاري، و تنزيل التطبيق الخاص بها لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون عبر آب ستور.