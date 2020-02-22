4 آلاف زائر يتعرفون على المقتنيات التراثية بمهرجان الصقور

طريف – البلاد

استقبل مهرجان الصقور في نسخته السادسة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، أكثر من 4 آلاف زائر.

وشملت الفعاليات أجنحته وأركانه المتنوعة خاصة بالمقتنيات التراثية تعود لأكثر من 60 عاماً، إضافة لأركان الأسرة المنتجة وأقسام الدوائر الحكومية والأهلية المشاركة المختلفة.

وحرصت اللجنة المشرفة على النسخة الحالية للمهرجان الذي تنظمه إمارة المنطقة على إدراج حزم من الفعاليات المنوعة، تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات العلاقة وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور،وأصحاب المقطورات المتنوعة والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية والموروث الشعبي.