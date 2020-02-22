“مسام” ينتزع 4,911 لغمًا حوثياً خلال أسبوع

الرياض : واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2020م، من انتزاع 4,911 لغمًا منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و 161 لغمًا مضادة للدبابات و 4,739 ذخيرة غير متفجرة، و 6 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 134,259 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.