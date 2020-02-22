“مدني جدة” يسيطر على حريق بمحل تجاري

جدة : البلاد

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة علي حريق محل تجاري بحي الزهراء دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ، أنه عند الساعة 13:03 ورد بلاغ لعمليات ٩١١ عن وجود حريق في محل تجاري بحي الزهراء..

وأضاف أنه جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة وبوصول الفرق للموقع اتضح بأن الحالة عبارة عن احتراق في ميزانين بمساحة 4 *6 م تابع لمحل تجاري نشاطه أجهزة إلكترونية) يقع ضمن مركز تجاري مكون من دور وميزانين بمساحة تزيد عن 12000م٢.

وتابع تم عزل موقع الاشتعال عن بقية أجزاء المركز ومحاصرته وفتح أكثر من منفذ نظرا لكثافة الادخنة وتم الوصول لمصدر الاشتعال واخماده من قبل الفرق دون إصابات.