كيف يخلصك تناول الثوم والكمون من الكرش؟

يسبب وجود “الكرش” إحراجا كثيرا لأصحابه ،مثل الشعور بالإحراج والإضطرار لارتداء الملابس الواسعة والداكنة لإخفائه ولكن دون جدوى، ولعلاج هذه المشكلة، إليكم بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل، وتساعد على تخسيس البطن .

وصفات طبيعية لتخسيس البطن

يصاب الإنسان بتراكم الدهون بمنطقة البطن، نتيجة الإفراط في تناول الوجبات الدسمة، وعدم ممارسة التمارين الرياضية، التي تساعد على حرق الدهون بالجسم والحصول على جسم رشيق، لذلك ينصح باتباع بعض الوصفات الطبيعية للتخسيس الوتى تساعد فى التخلص من البطن، مثل:

شرب ماء دافئ مع الليمون عند بداية اليوم

يعتبر أفضل وأبسط طريقة لتخسيس البطن، هي إضافة بعض قطرات الليمون على ماء دافىء، أو استبدال الليمون بملعقة صغيرة من العسل، وشرب الماء على معدة فارغة عند الاستيقاظ من النوم، والذى يساعد على إذابة الدهون بالبطن عند الانتظام على ممارسة هذه العادة بشكل يومى.

مضغ الثوم الخام في الصباح

ينصح أيضاً بأخذ حبة أو اثنين من الثوم أو أكثر إن استطاع الإنسان تحمل طعمه ومضغه عند الاستيقاظ في الصباح، وينصح البدء بمضغ حبة واحدة في أول يوم مع زيادة عدد الحبات بعد ذلك، حتى تصبح عادة يومية، وتعطى النتيجة الإيجابية المنتظرة وهى تخسيس البطن.

شرب بذور الكمون في الصباح

ينصح أيضاً بوصفة طبيعية أخرى تساعد على تخسيس البطن، وهى إضافة ملعقة صغيرة من بذور الكمون وغليها في الماء، وتناولها عندما تكون الماء دافئة، واتباع هذه الوصفة بشكل يومى والتي تساعد على التخلص من دهون البطن.

تناول الحبوب الكاملة

تحتوى الحبوب الكاملة على فوائد صحية عديدة نظراً لكونها غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان من بروتينات وكالسيوم، كما أنها سهلة الهضم، لذلك لا تسبب مشاكل بالجهاز الهضمى، وتساعد على التخلص من دهون البطن، لذلك يفضل استبدال الطحين المكرر بحبوب كاملة لأنها غير صحية ويمكن أن تعوق عملية الهضم.

تجنب السكر الكيميائي

تحتوى الفواكه على السكر في شكله الطبيعي والذى يحتاجه الجسم، بعكس الحلويات والآيس كريم والمشروبات السكرية والغازية وما شابه ذلك يحتوى على السكر الكيميائى الذى يتسبب في زيادة دهون الجسم وبالتالي البطن، والفخدين، لذلك يفضل تجنب السكر الكيميائى وتناول الفواكه.

شرب الماء طوال اليوم

يساعد شرب الماء في التخلص من الدهون الزائدة بالجسم وبالتالي البطن، لذلك ينصح بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا، للحصول على نتيجة إيجابية وهى الشعور بالشبع لفترة طويلة من الوقت، وبالتالي خسارة الوزن الزائد من الجسم والدهون المتراكمة حول البطن، والحصول على لياقة بدنية مميزة.

تناول الخضروات والفواكه يفضل استبدال الوجبات السريعة والمعبأة بأطباق من الخضروات والفواكه التي تحتوى على ألياف غذائية تساعد على تحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من فيتامينات وبروتين ومعادن، لذلك يفضل تناولها بشكل يومى، والتي تساعد أيضاً على الشعور بالشبع لفترة طويلة من الوقت وبالتالي خسارة الوزن الزائد من الجسم وبالتالي خسارة الدهون بمنطقة البطن. شرب الشاي الأخضر أو الياسمين ينصح أيضاً بشرب الشاي الأخضر أو​​ الياسمين أو القرفة أو أي مشروب بنكهة التوابل الطبيعية، والذى يحتوى على نسبة عالية من مواد مضادة للأكسدة وكميات ضئيلة من العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، التي تساعد على تخسيس البطن.