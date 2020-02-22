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كورونا يصل لبنان

نرمين عباسaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      22 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا أو كوفيد-19 داخل الأراضي اللبنانية.
وأشارت المعلومات الأولية إلي أن الاصابة بفيروس كورونا الموجودة في لبنان تعود لفتاة تدعى ت. ص. تبلغ من العمر 45 عام
وهي موجودة في حجر صحي بمستشفى رفيق الحريري
واعلن الوزير أن هناك حالتان مشتبه بهما وتقوم لبنان بالاجراءات حسب توصيات منظمة الصحة العالمية
وأكد الوزير “سنعود بالتاريخ الى حوالي 10 أيام لمتابعة اوضاع الوافدين الى لبنان والتأكّد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا المستجد”
بالإضافة لتعزيزات إضافية بمطار رفيق الحريري الدولي ضمن الإجراء الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
نرمين عباس

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