«كورونا» يتسبّب في إغلاق مصنع لسامسونغ في كوريا الجنوبية

البلاد : وكالات

اعلنت شركة “سامسونغ” الكورية اغلاق مصنع تابع لها في منطقة غومي في مقاطعة غيونغسانغ شمال كوريا الجنوبية بعد تسجيل إصابة بكورونا .

وكانت شركة سامسونغ أعلنت تسجيل إصابة بفيروس كورونا في المصنع ، في المنطقة التي تضم مجمعاً للصناعات الكهربائية والتقنية.

وكانت كوريا الجنوبية اعلنت في وقت سابق عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، صباح السبت، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 346 حالة.

كما تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليصل عدد الذين قضوا من جراء الفيروس إلى حالتين، وفق ما أفادت في بيان مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية.