قناصل لـ«البلاد»: مهرجان القهوة والشاي تلاقح ثقافات

جدة – عبدالهادي المالكي

أكد عدد من قناصل الدول المشاركة في فعالية مهرجان “القهوة والشاي حول العالم” المقام في مدينة جدة، أن الفعاليات تعتبر بمثابة تلاقح ثقافات وتفاعل إيجابي بين الدول المشاركة في المهرجان، معتبرين أن ذلك له فوائد كبيرة جداً لتوثيق الترابط بين الشعوب.

وأعرب القناصل لـ”البلاد”، عن سعادتهم بما شاهدوه من حسن تنظيم، وتميز للفعاليات المصاحبة، مبينين أن فعاليات مهرجان الشاي تنقل العادات والتقاليد الموجودة في البلدان المشاركة؛ من حيث الرقصات الشعبية أو أنواع الشاي والقهوة في بلدانهم أو الأكلات الخفيفة التي يتم تناولها مع الشاي، شاكرين الجهات الراعية والمنظمة والمشاركة.

واعتبروا أن نجاح المهرجان ما هو الا امتداد للنجاحات السابقة.

وتخلل المهرجان فعالية “فنجان خير” ومن خلالها يتم تداول وتبادل الثقافات حول إعداد وارتشاف الشاي لدى العديد من الشعوب، ويأتي بازار الفلكلور والتسوق ضمن فعاليات المهرجان، والذي سيكون من تقديم الاعلامي هتان عرب والدكتورة هتون القاضي.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات الممتعة؛ مثل عرض طقوس الشاي والقهوة حول العالم، وفلكلور الشعوب، وفرصة للتذوق والتسوق، والتاجر الصغير، ومأكولات لذيذة، وأجواء موسيقية، وركن للأطفال، وأجواء موسيقية، وتكية شاي، وجلسات مميزة على البحر، وألعاب زمان “كيرم وبلوت”، فيما يحظى المهرجان بمشاركة 16 دولة حول العالم تقدم جالياتها عروضاً فلكلورية، وعروض تقديم الشاي والقهوة وما يقدم معهما من أطعمة، حيث يمكن لزوار المهرجان التمتع بمذاق كل ما يقدم داخل المهرجان مجانا، كما يضم الجناح السعودي لأول مرة هذا العام عددا من مناطق المملكة؛ كنجد والقصيم والجنوب ومنطقة مكة المكرمة.