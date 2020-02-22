الفن متابعات

عودة المسلسل الشهير “Friends” من جديد

نرمين عباسaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      22 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

أعلنت شبكة “إتش بي أو” الأمريكية عن حلقة خاصة للمسلسل الكوميدي الشهير “فريندز” والتي سيتم عرضها في شهر مايو / أيار 2020.

الاعلان عن الحلقة الخاصة من المسلسل الشهير Friends سيعرض على خدمة HBO Max والتي ستنطلق في مايو ٢٠٢٠

ونشرت احدى بطلات العمل، النجمة جينيفر انيستون

بوست على انستغرام تؤكد فيه الخبر.. وحصد البوست على أكثر من ٢ مليون اعجاب (like) في أقل من ساعة.

جدير بالذكر ان تم عرض المسلسل من 22 سبتمبر 1994 حتى 6 مايو 2004

واستمر لعشرة مواسم، وتدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك

نرمين عباس

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *