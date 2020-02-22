عودة المسلسل الشهير “Friends” من جديد

نرمين عباس

أعلنت شبكة “إتش بي أو” الأمريكية عن حلقة خاصة للمسلسل الكوميدي الشهير “فريندز” والتي سيتم عرضها في شهر مايو / أيار 2020.

الاعلان عن الحلقة الخاصة من المسلسل الشهير Friends سيعرض على خدمة HBO Max والتي ستنطلق في مايو ٢٠٢٠

ونشرت احدى بطلات العمل، النجمة جينيفر انيستون

بوست على انستغرام تؤكد فيه الخبر.. وحصد البوست على أكثر من ٢ مليون اعجاب (like) في أقل من ساعة.

جدير بالذكر ان تم عرض المسلسل من 22 سبتمبر 1994 حتى 6 مايو 2004

واستمر لعشرة مواسم، وتدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك