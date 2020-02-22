ضبط متهم بكسر وسرقة السيارات بالرياض

الرياض : البلاد

ضبطت شرطة منطقة الرياض، أحد المواطنين متهم بكسر وسرقة محتويات سيارات في حي الملقا.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدة سيارات، بحي الملقا شمال العاصمة الرياض؛ لكسر زجاج نوافذها وسرقة محتوياتها .

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة، عن تحديد هوية المتهم بذلك والقبض عليه «مواطن/في العقد الثاني من العمر»، وضبط مركبة مسروقة بحوزته، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقة أقر بما نسب إليه؛ حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية.