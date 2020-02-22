سمكة تصنع المستحيل .. طريقة التغلب على الشيخوخة ودوام الشباب

الشيخوخة وما يلحقها من مشاكل صحية، عكف العلماء حول العالم على إيجاد علاج لها، لكن اغربها ما نستعرضه.

سكاي نيوز، بدورها أشارت إلى كثرة التقارير والدراسات العلمية حول التوصل إلى علاج ربما يحل مشاكل الشيخوخة.

لكن حتى الآن لم تعطنا هذه الدراسات أي إجابة محددة، ولذلك يستمر البشر في البحث.

وآخر دراسة تحاول التوصل لعلاج الشيخوخة، تلك التي أجريت على نوع من السمك الذي يعيش في زيمبابوي وموزمبيق.

سمك “كيليفيش الفيروزية” الأفريقية، هو بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية الذي يحمل الأمل.

كيليفيش الفيروزية

و”كيليفيش الفيروزية” الأفريقية، هي سمكة صغيرة تعيش في برك ضحلة معرضة للجفاف بدولتي زيمبابوي وموزمبيق.

وكشفت الدراسة التي أجريت عليها ظاهرة بيولوجية مرتبطة بتطور الحياة الجنينية.

والتي قد تكون لها آثار محتملة على علاج شيخوخة الإنسان.

ووفقا للدراسة، يمكن لسمكة “كيليفيش” وضع نفسها في حالة “تعليق النمو”.

أو ما يعرف علميا باسم “فترة البيات” أو “طور السكون”.

أثناء تطورها كجنين، وهو ما يعني عمليا وقف عملية “النمو” بشكل كامل، وبالتالي مساعدة الكائن الحي على البقاء في البيئات القاسية.

لتجد الأبحاث أن الأجنة تضع وظائف، مثل نمو الخلايا وتطور الأعضاء، في طور السكون أو البيات لعدة أشهر أو حتى سنوات من دون مقايضتها بالنمو والبلوغ أو الخصوبة أو فترة الحياة.

ووفقا للعلماء والباحثين بدراستهم المنشورة بمجلة “علم”، فإن فهم “آليات السكون” يمكن أن يساعد في علاج الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.