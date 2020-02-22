جهود مكثفة لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين

البلاد – محمد عمر

أكد وكيل أول محافظة الحديدة اليمنية وليد القديمي، أن هناك جهودًا كبيرة لتطويق دعم النظام الإيراني الموجه إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، يقوم بها التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة والحكومة اليمنية، إذ تم إنشاء قطاع خفر السواحل فى البحر الأحمر ودعمه للقيام بدوريات وإنشاء نقاط مراقبة فى الجزر، وعلى السواحل المحررة، من أجل مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات.

وقال لـ”البلاد”: إن التقارير الأمريكية والدولية تتوالى وتوثق استمرار طهران في تهديد أمن اليمن والمنطقة، عبر مواصلة مد الحوثيين بمختلف أنواع السلاح والعتاد، كما أنه تم ضبط شحنات أسلحة عديدة عبر سفن قطاع خفر السواحل فى البحر الأحمر؛ منها صواريخ أرض جو وصواريخ كروز ومواد تستخدم فى صناعة الألغام.

وأشار إلى أن هناك جهوداً كبيرة أيضًا في نقل المعونات الإنسانية عبر ميناء عدن أو المخا لكي تصل إلى كافة الشعب اليمني، لكن هناك إصرار من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على أن يتم عبر ميناء الحديدة، رغم صدور بيانات دولية تدين عدم فتح ممرات إنسانية من قبل مليشيا الحوثي، وكذلك صدور بيان من منظمة الغذاء العالمي، والتي تدين أعمال الميليشيا في سرقة المعونات الموجهة لأبناء الشعب اليمني.

ونبه القديمي إلى أن ما يجرى في محافظة الحديدة أكد على التزام الشرعية اليمنية باتفاق السويد؛ من أجل عدم العبث بالمحافظة وحماية المواطنين اليمنيين، ولكن إطالة أمد عدم تنفيذ الاتفاق جعل ميليشيات الحوثي تقوم بتدمير البنية التحتية وتهجير المواطنين وجرائم أخرى كثيرة؛ منها اعتقالات وقتل، سيتم البت فيها وإعلانها للمجتمع الدولي عبر المنظمات الحقوقية المحايدة، وهي ترصد كل أعمال الميليشيا الإرهابية.

وشدد على أن المعارك الحالية في جبهات الساحل التهامي الغربي مستمرة ضد الميليشيا الانقلابية، التي تقوم بانتهاكات إنسانية وتحتمي بالمواطنين كدروع بشرية عند مهاجمة القوات الشرعية، وأن التنسيق بين قوات التحالف والشرعية يجرى بشكل مستمر عبر غرف عمليات مشتركة، وتواصل في الميدان مع القيادة اليمنية.

وختم وكيل أول محافظة الحديدة اليمنية بأن توجيهات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للجهات الأمنية والجيش بالتنسيق المتبادل والمتواصل مع غرفة العمليات المشتركة للتحالف بقيادة السعودية، التي تبذل جهودًا كبيرة لنصرة الشعب اليمني، فى ظل ضغوط دولية واسعة بمزاعم شتى؛ لإيقاف التقدم من أجل تحرير الأراضي اليمنية من ميليشيا الحوثي الإيرانية.