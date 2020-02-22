بريطانيا تبدأ إصدار جواز السفر الأزرق للمرة الأولي منذ 30 عاما

نرمين عباس

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أنها الشهر القادم سوف تقوم بإصدار جوازات السفر البريطانية الزرقاء وذلك لأول مرة منذ 30 سنة

هذا وسيجري استبدال التصميم الحالي ذو اللون العنابي باللون الأزرق الجديد، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحسب بي بي سي

واستخدمت بريطانيا جوازات السفر الزرقاء بالمملكة المتحدة منذ 1921 وحتى 1988

وذلك عندما قام أعضاء السوق الأوروبية المشتركة (الاسم السابق للاتحاد الأوروبي) بالإتفاق على تصاميم لجوازات السفر تنسجم مع بعضها البعض

وصرحت وزيرة داخلية بريطانيا بريتي باتيل، إن جوازات السفر “سترتبط مرة أخرى بهويتنا الوطنية”

واعتبرت الوزيرة أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي “البريكست” منح بلادها “فرصة فريدة من أجل… صياغة مسار جديد في العالم”

بل ومكن إنجلترا من العودة إلى “التصميم الأزرق والذهبي الرائع”.

ولم تكن بريطانيا مضطرة رسمياً لتغيير لون جواز سفرها في الثمانينيات، ولكنها فعلت ذلك لتجاري الدول الأعضاء الأخرى.

وأجمع الجميع بأن التغيير في التصميم محل اجماع لمؤيدي بريكست

فقد أعلنت الحكومة في ديسمبر/كانون أول 2017 أن جواز السفر الأزرق سيعود مرة أخري

وتقدر الحكومة أن جميع جوازات السفر الصادرة حديثاً سوف تكون زرقاء اللون، ابتداءً من الصيف المقبل

وحتى ذلك الحين، سيتم إصدارها لجانب جوازات السفر العنابية الحالية، والتي ستبقى صالحة للسفر حتى انتهاء صلاحيتها.

وحملت جوازات السفر العنابية في بريطانيا عبارة “الاتحاد الأوروبي” على الغلاف

على الرغم أن هيئة الجوازات بدأت منذ العام الماضي إصدارها من دون هذا التوصيف، لأن المخزون القديم نفذ.

وستصنع شركة “Gemalto”، المملوكة لشركة “Thales” الفرنسية، الجوازات الزرقاء

إلا أنه سيتم ملء الجوازات ببيانات أصحابها الشخصية في بريطانيا.

وسيحمل الغلاف الخلفي نقش يظهر شعارات الأزهار في إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز

وصرحت باتيل بأن جواز السفر الجديد سيحمل ميزات أمنية محدثة

تحتوي على تقنيات للحفاظ على أمان البيانات الشخصية

وتشمل كذلك “أكثر تقنيات الطباعة والتصميم أماناً” لمكافحة سرقة الهوية وتزويرها.