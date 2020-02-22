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بالصور.. بثلاث مكونات فقط طريقة عمل البقلاوة الإقتصادية

نيفين عباسaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      22 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل حلى البقلاوة الإقتصادية بمكونات سهلة وبسيطة وبثلاث مكونات فقط دون الحاجه للكريمة أو القشطة

المقادير اللازمة

لفة من عجينة البقلاوة أو الفيلو أو الجلاش
سيرب حلويات
زيت للقلى
ملعقة كبيرة طحين مذوب بقليل من الماء للصق العجين
تزيين إختيارى بحسب الرغبة

طريقة العمل

نقوم بتقطيع كل قطعة من عجينة البقلاوة نصفين
ثم تلف كل قطعة من البقلاوة على شكل رول إسطوانى
ثم تغلق بقليل من خليط الطحين بالماء
تترك بالثلاجة حتى تبرد وتتماسك
ثم تقلى فى الزيت حتى تصبح ذهبية اللون


تخرج وتوضع فى السيرب
ثم تزين بحسب الرغبة وتقدم

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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