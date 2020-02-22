الرياضة

طاقم تحكيم الكلاسيكو..

الكشف عن طاقم تحكيم كلاسيكو الهلال والاتحاد

محمد ابو الوفاaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      22 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
طاقم تحكيم الهلال والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم الحكام الذي سيدير موقعة كلاسيكو الجولة الـ 19 من الدوري بين الهلال والاتحاد.

سيمون مارتشينياك (39 عامًا) سيقود الساحة من ملعب محيط الرعب في العاصمة الرياض أمسية اليوم السبت.

فيما سيعاونه الثنائي بافل مسوكولونيكي وتوماس ليشتيفيكيش.

توماس كويتوسكي حكمًا للفيديو، وسعد السبيعي مساعدًا له. أما الحكم الرابع سيكون السعودي محمد الهويش.

ويسعى الهلال لاغتنام عاملي الأرض والجمهور من أجل تأكيد جدراته بريادة الترتيب العام للبطولة، ومواصلة سكة الانتصارات على جميع الأصعدة.

بينما يحاول الاتحاد الخروج من منطقة عنق الزجاجة بعد الخسارة الأخيرة أمام ضمك بالجولة الـ 18.

محمد ابو الوفا

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