منظمة الهلال الأحمر تدعو لإغاثة اللاجئين السوريين

جدة – البلاد

دعت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ARCO مكوناتها من هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية والمانحين الدوليين وشركاء العمل الإنساني، للتفاعل مع معاناة اللاجئين السوريين بتأمين إغاثة عاجلة لهم.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيان وجهته أمس (الخميس)، إلى الهيئات والجمعيات الوطنية، أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لمعاناة اللاجئين السوريين، كونهم يواجهون ظروفاً مأسوية صعبة، فقد تسبّبت ظروف الحرب في إدلب وعدة محافظات سورية في زيادة معدلات هروب عشرات الآلاف منهم بعيداً عن مخيماتهم في إدلب، حيث أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” على تشريد أكثر من 500 طفل وتعرض 27 طفلاً للقتل أو الإصابة منذ بداية العام الجاري.

وقالت: “الصراع المسلح شمال غربي سوريا لا يزال مستمراً، ما يشير إلى استمرار عمليات النزوح واللجوء، الأمر الذي يحتّم ضرورة مضاعفة الجهود الإنسانية من قبل كل المنظمات والهيئات والجهات العاملة في المجال الإنساني، من أجل تقديم ما يمكن تقديمه من مساعدات إغاثية عاجلة لهم،

خصوصاً أنهم في حاجة ماسة للقمة تسد رمق الجوع وتدفئة من أجل مواجهة البرد القارس في مخيمات اللجوء، حيث أنهم يعانون من تراجع درجة الحرارة إلى ما دون 12 درجة مئوية، ويقيمون في خيام بلاستيكية أو في مبان غير مكتملة وغير مجهزة، وهم غير قادرين على تأمين مستلزمات التدفئة كالوقود والملابس والبطانيات الحرارية ومعاطف الشتاء”.

ولفتت المنظمة إلى أن الحاجة ماسة لزيادة معدل التمويل المقدم من المجتمع الدولي من أجل دعم جهود الدول المضيفة للاجئين لمساعدتها في المضي قُدماً في تأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم المعيشية وتوفير فرص التعليم لأبنائهم، إضافة للتدريب المهني من أجل اكسابهم مهارات مهنية يستفيدون منها عند العودة إلى وطنهم، مؤكدة أن استمرار الأزمة السورية دون أن يلوح في الأفق أمل لإنهائها واستمرار عمليات النزوح واللجوء يجعل اللاجئين في خطر التعرض للشعور بالعزلة التي تعد أقصر طريق للتغرير بهم من قبل أصحاب الأفكار المضلّلة.