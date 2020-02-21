شاهد.. أمير المدينة يطمئن على صحة رجال الأمن المصابين في حادثة إطلاق النار

المدينة المنورة : البلاد

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، على الحالة الصحية لـرجال الأمن المصابين في حادثة إطلاق النار، خلال زيارته لهم بمستشفى الملك فهد.

وقال أمير منطقة المدينة المنورة لرجال الأمن المصابين في حادثة إطلاق النار: الحادثة شر وراح، الحمد لله على سلامتكم، والله يسددكم في مهامكم.

ووجه سموه خلال الزيارة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مؤكداً الدور الكبير لرجال الأمن، داعياً المولى – عز وجل- أن يمن عليهم بالصحة والعافية ويسددهم في أداء مهامهم في خدمة الوطن .

وأصيب 3 من رجال الأمن أثناء مداهمة منزل مواطن قام بإطلاق النار على مركبة ودهس قائدها ولاذ بالفرار.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة الموافق 27/ 6/ 1441هـ باشرت دوريات الأمن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع “أنوفا” وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

وأضاف أنه بمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى مداهمته وتم القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه؛ للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

#فيديو⁩ || 🎥 أمير منطقة ⁧#المدينة_المنورة⁩ ⁧#فيصل_بن_سلمان⁩ لـ ⁧#رجال_الأمن⁩ المصابين في حادثة إطلاق النار : الحادثة شر وراح، الحمد لله على سلامتكم، والله يسددكم في مهامكم . pic.twitter.com/O4dMjnnBU2 — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) February 21, 2020