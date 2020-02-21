شاهد.. أمير الرياض يزور مواطنة ترفع علم المملكة منذ 52 عامًا ويقبّل رأسها

الرياض : البلاد

زار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والشيخ عبدالله المطلق منزل المواطنة في الأفلاج التي ترفع علم المملكة على منزلها من 52 سنة بمحافظة الأفلاج.

وطلب الأمير من المواطنة السماح له بتقبيل رأسها تقديراً لها لرفعها العلم السعودي فوق منزلها منذ 52 عاماً، معلقاً بقوله: “أنتِ رفعتي العلم ويجب أن ترفعي رأسك”.

وقالت المواطنة، إن حبها للوطن هو ما دفعها للاستمرار على القيام بذلك منذ نصف قرن، مشيرةً إلى أنها تذرف الدموع أثناء رفعها للعلم ، سائلة الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه وقيادته.