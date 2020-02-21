رسميًا: المعيوف يمدد تعاقده مع الهلال

أعلن نادي الهلال عن تجديد عقد حارس مرماه عبد الله المعيوف اليوم الجمعة.

بحسب ما نشره أزرق العاصمة عبر حسابه في تويتر، فإن المعيوف (33 عامًا) وقّع على عقدًا يربطه بالنادي لثلاث سنوات قادمة.

وعقد الحارس الدولي السعودي اجتماعًا مع الرئيس فهد بن نافل، أفضى إلى اتفاق حول تجديد عقده مع الهلال.

ونشر حساب الهلال صورًا للمعيوف أثناء مراسم توقيع العقود، من بينها “سيلفي التجديد”.

تشير المصادر المقربة من النادي إلى أن الراتب السنوي للحارس المخضرم بحسب العقد الجديد هو 6 ملايين ريال.

ويعد المعيوف قطعة أساسية في تشكيل الزعيم منذ 2016 عندما وفد إليه من الأهلي في صفقة تاريخية.