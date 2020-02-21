ربط إلكتروني بين أمانة الأحساء و”المياه” لإصدار رخص البناء

الأحساء – البلاد

أكملت أمانة الأحساء خطواتها الإجرائية للارتباط إلكترونياً مع فرع الإدارة العامة لخدمات المياه في المحافظة؛ وذلك لخدمات رخص الإنشاء والبناء ضمن منظومة التكامل الإجرائي بين الجهات الحكومية في الحاضرة.

وقال أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، إن عملية الارتباط فيما بين الأمانة وإدارة المياه من خلال تنفيذ خدمة إلكترونية يأتي من منطلق تحسين بيئة الأعمال وتكامل الجهود بين القطاعات المعنية في خدمة المواطن والمقيم، والإسهام في توفير الوقت والجهد واختصار الإجراء في إنجاز المعاملات.

وبيّن المهندس الملحم أن هذا الارتباط يمثل جزءاً من أولويات الأمانة الرامية إلى تسهيل وتيسير جميع الإجراءات في التعاملات الإلكترونية للمستفيدين ورفع مستوى الرضا لديهم، وتعزيز التكاملية الخدمية بين القطاعات الحكومية والإسهام في توفير الوقت والجهد وسرعة الإجراء للمعاملات.