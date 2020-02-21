آخر الأخبار

وزير الطاقة: السعودية ستصدر الغاز والبتروكيماويات قريباً

“الصحة” تعلن سلامة الطلاب السعوديين من “كورنا”

12 ألف أسرة تمكنت من السكن خلال يناير الماضي

خالد بن سلمان: ميلشيات الغدر الإيرانية لا تعرف إلا ثقافة الدمار

رقّ واستعباد عمال.. محاكمة دولية لقطر في جنيف
لرئيسية
/
/
/
/
/
القبض على مواطن أطلق النار على سيارة ودهس قائدها في المدينة
متابعات

القبض على مواطن أطلق النار على سيارة ودهس قائدها في المدينة

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      21 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعه الثانية عشرة ظهراً من يوم الجمعة الموافق 1441/6/27هـ باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع “أنوفا” وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع، وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى مداهمته وتم -بتوفيق الله- القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *